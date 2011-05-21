Определились призеры Чемпионата Украины по футболу

Динамо проиграло Ильичевцу

Завершился Чемпионат Украины по футболу сезона 2010/11 Результаты последнего 30-го тура Оболонь - Металлист 0:2 (Кристальдо 14, 25) Шахтер - Днепр 0:0 Ильичевец - Динамо 3:2 (Ярошенко 61, Пуканыч 75, Тищенко 90 – Алиев 18, Шевченко 25) Волынь - Металлург Д 1:3 (Пищур 31 – Фанендо 10, Танаса 22, Годованый 94) Карпаты - Ворскла 2:2 (Кожанов 53, 64 – Осипенко 45, Янузи 88) Севастополь – Таврия 0:1 (Идахор 26) Заря - Металлург З 0:2 (Скепский 50, Годой 58) Арсенал - Кривбас 1:0 (Колпак 62) Сейчас в Донецке состоится вручение золотых медалей чемпиону - донецкому Шахтеру. Второе место - за киевским Динамо, третий - Металлист. Высшую лигу оставляют запорожский Металлург и Севастополь.

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