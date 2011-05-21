Определились призеры Чемпионата Украины по футболу
17:53, 21 мая 2011Спорт
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Динамо проиграло Ильичевцу
Завершился Чемпионат Украины по футболу сезона 2010/11
Результаты последнего 30-го тура
Оболонь - Металлист 0:2 (Кристальдо 14, 25)
Шахтер - Днепр 0:0
Ильичевец - Динамо 3:2 (Ярошенко 61, Пуканыч 75, Тищенко 90 – Алиев 18, Шевченко 25)
Волынь - Металлург Д 1:3 (Пищур 31 – Фанендо 10, Танаса 22, Годованый 94)
Карпаты - Ворскла 2:2 (Кожанов 53, 64 – Осипенко 45, Янузи 88)
Севастополь – Таврия 0:1 (Идахор 26)
Заря - Металлург З 0:2 (Скепский 50, Годой 58)
Арсенал - Кривбас 1:0 (Колпак 62)
Сейчас в Донецке состоится вручение золотых медалей чемпиону - донецкому Шахтеру. Второе место - за киевским Динамо, третий - Металлист.
Высшую лигу оставляют запорожский Металлург и Севастополь.
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