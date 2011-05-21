Определились призеры Чемпионата Украины по футболу

17:53, 21 мая 2011
Спорт
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Динамо проиграло Ильичевцу

Завершился Чемпионат Украины по футболу сезона 2010/11

Результаты последнего 30-го тура

Оболонь - Металлист 0:2 (Кристальдо 14, 25)

Шахтер - Днепр 0:0

Ильичевец - Динамо  3:2 (Ярошенко 61, Пуканыч 75, Тищенко 90 – Алиев 18, Шевченко 25)

Волынь - Металлург Д 1:3 (Пищур 31 – Фанендо 10, Танаса 22, Годованый 94)

Карпаты - Ворскла 2:2 (Кожанов 53, 64 – Осипенко 45, Янузи 88)

Севастополь – Таврия 0:1 (Идахор 26)

Заря - Металлург З 0:2 (Скепский 50, Годой 58)

Арсенал - Кривбас 1:0 (Колпак 62)

Сейчас в Донецке состоится вручение золотых медалей чемпиону - донецкому Шахтеру. Второе место - за киевским Динамо, третий - Металлист.

Высшую лигу оставляют запорожский Металлург и Севастополь.

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