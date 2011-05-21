«Шахтер» подписал бразильского форварда

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) заключил контракт с форвардом бразильского «Коринтианса» Бруно Феррейрой БОНФИМОМ (ДЕНТИНЬО).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе клуба.

Согласно сообщению, вчера ДЕНТИНЬО поставил подпись под пятилетним контрактом. Сумма соглашения составила 7,5 млн. евро.

В клубе уточнили, что ДЕНТИНЬО - 22 года, всю свою профессиональную карьеру начиная с 2007 года он провел в «Коринтиансе». За это время сыграл 187 матчей, забил 55 голов. Также выступал в составе молодежной сборной Бразилии U-20.

Новобранец «Шахтера» - чемпион Бразилии (серия В) 2008 года, победитель Лиги Паулиста 2009 года и обладатель Кубка Бразилии 2009 года.