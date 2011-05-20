Хэй собрался «спасать бокс от нудных поединков братьев Кличко»

Чемпион мира по версии WBA Девид Хэй полностью готов к бою 2 июля в Гамбурге против чемпиона мира по версиям IBF/WBO/IBO Владимира Кличко.

Об этом сам британец заявил на своем официальном сайте.

"Мой тренировочный сбор в Майами прошел просто прекрасно, даже лучше, чем я планировал, и я полностью готов к бою с Кличко", - заверил Хэй.

"Этот бой я буду проводить не ради себя, а ради бокса и болельщиков, которых я хочу спасти от нудных поединков, к которым их приучили братья Кличко", - прибавил он.

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