Хэй собрался «спасать бокс от нудных поединков братьев Кличко»
09:59, 20 мая 2011Спорт
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Чемпион мира по версии WBA Девид Хэй полностью готов к бою 2 июля в Гамбурге против чемпиона мира по версиям IBF/WBO/IBO Владимира Кличко.
Об этом сам британец заявил на своем официальном сайте.
"Мой тренировочный сбор в Майами прошел просто прекрасно, даже лучше, чем я планировал, и я полностью готов к бою с Кличко", - заверил Хэй.
"Этот бой я буду проводить не ради себя, а ради бокса и болельщиков, которых я хочу спасти от нудных поединков, к которым их приучили братья Кличко", - прибавил он.
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