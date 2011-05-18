Блохин объявил состав сборной

Главный тренер сборной Украины Олег Блохин объявил список игроков, вызванных на контрольные матчи национальной команды против Узбекистана (1 июня) и Франции (6 июня).

По договоренности с главным тренером молодежной команды Павлом Яковенко, на сбор, который начнется 26 мая на базе в Конча-Заспе, не вызваны те кандидаты в первую сборную, которые готовятся к чемпионату Европы среди игроков в возрасте до 21 года, информирует ФФУ.

Ввиду разного по времени завершения игр в клубах, игроки будут прибывать в расположение главной команды тремя группами. Первыми приедут в Конча-Заспу футболисты, которые не будут принимать участие в финале Кубка Украины, который состоится 25 мая. Игроки киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера», которые разыграют национальный трофей, присоединятся к коллегам 28 мая. Наконец, 30 мая, на следующий день после игр в матчах чемпионата России, прибудут Андрей Воронин и Андрей Дикань из московских клубов «Динамо» и «Спартак».

Стоит отметить возвращение в сборную участников чемпионата мира 2006 года Вячеслава Шевчука и Сергея Назаренко, которые в прошлом году не получали приглашений в главную команду, а также Андрея Русола, который сыграл свой предыдущий матч за «сине-желтых» почти год назад - 2 июня 2010 года в Норвегии. Длительную паузу в выступлениях за национальную команду сделал и Сергей Кравченко, который в последний раз сыграл за «сине-желтых» в начале 2009 года, в контрольном матче против Сербии. Шанс дебютировать в составе сборной появляется у вратаря Максима Коваля, который впервые примет участие в тренировочном сборе главной команды и защитника Николая Ищенко - он был в заявке на матч отборного цикла чемпионата мира -2010 Украина - Казахстан (10 июня 2009 года), однако на поле не вышел.

5 июня сборная Украины прибудет в Донецк, где на следующий день встретится со сборной Франции.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Андрей Дикань («Спартак» Москва, Россия), Максим Коваль («Динамо» Киев).

Защитники: Александр Кучер, Николай Ищенко, Вячеслав Шевчук, Василий Кобин (все _ «Шахтер»), Андрей Русол, Виталий Мандзюк (оба - «Днепр» Днепропетровск), Артем Федецкий («Карпаты» Львов).

Полузащитники: Олег Гусев («Динамо»), Руслан Ротань, Сергей Назаренко, Сергей Кравченко (все - «Днепр»), Игорь Худобяк, Денис Кожанов (оба - «Карпаты»), Денис Олийнык («Металлист» Харьков), Анатолий Тимощук («Бавария» Мюнхен, Германия).

Нападающие: Андрей Шевченко, Артем Милевский (оба - «Динамо»), Марко Девич («Металлист»), Евгений Селезнев («Днепр»), Андрей Воронин («Динамо» Москва, Россия).

Трансляция матчей сборной Украины состоится на телеканале «Интер»: Украина Узбекистан 1 июня в 21:00, Украина.