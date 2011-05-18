Украину посетит официальная делегация УЕФА

30 мая Украину посетит официальная делегация Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Турнира УЕФА Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ во время посещения Харькова.

По его словам, 30 мая в Киев прибывает, в частности, операционный директор УЕФА Мартин КАЛЛЕН вместе со специальным посланником президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ по вопросам Евро-2012 Франтишком ЛОРИНЦЕМ.

«У нас будет встреча с вице-премьер-министром Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ, со всеми мэрами, и это будет такой откровенный и очень предметный разговор по вопросу готовности всех проектов к Евро. Времени остается очень мало, а работы еще нужно сделать очень и очень много», - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.