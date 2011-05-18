Украину посетит официальная делегация УЕФА
"Будет очень предметный разговор"
30 мая Украину посетит официальная делегация Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Турнира УЕФА Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ во время посещения Харькова.
По его словам, 30 мая в Киев прибывает, в частности, операционный директор УЕФА Мартин КАЛЛЕН вместе со специальным посланником президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ по вопросам Евро-2012 Франтишком ЛОРИНЦЕМ.
«У нас будет встреча с вице-премьер-министром Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ, со всеми мэрами, и это будет такой откровенный и очень предметный разговор по вопросу готовности всех проектов к Евро. Времени остается очень мало, а работы еще нужно сделать очень и очень много», - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.