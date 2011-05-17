Лубкивский: Харьков достойно выглядит на фоне восьми городов

Харьков сегодня очень достойно выглядит на фоне всех восьми городов, которые будут принимать матчи финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом заявил журналистам директор Турнира УЕФА Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, как он оценивает состояние подготовки Харькова к Евро-2012 после осмотра главных объектов.

«Харьков сегодня очень достойно выглядит на фоне всех восьми городов, которые будут принимать Евро-2012», - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.

«Много есть вопросов, - добавил он, - которые нужно еще решить. Они связаны, в частности, с вопросами безопасности и правопорядка, вопросами работы общественного транспорта, медицины – это те вопросы, которые сегодня требуют усиленного внимания. Но мы работаем с городом Харьковом, вы знаете, у меня регулярные встречи происходят и с мэром, и с руководителем областной администрации, - предоставлены соответствующие гарантии, заверения, что все будет выполнено».

При этом директор турнира поблагодарил генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро-2012 Александра ЯРОСЛАВСКОГО за работу над проектами к континентальному первенству по футболу 2012 года, отметив, что «именно благодаря усилиям» этого частного инвестора Харьков показывает достойные результаты».

«Я в первую очередь хочу поблагодарить Александра Владленовича, потому что всего бы этого не было без его одержимости, без его фанатизма, без его преданности тому делу, которое он делает. А делает он это для харьковчан, я это очень хорошо знаю», - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ после осмотра Международного аэропорта «Харьков», который реконструируется к Евро-2012.

На протяжении дня в Харькове, кроме аэропорта, М.ЛУБКИВСКИЙ и А.ЯРОСЛАВСКИЙ в сопровождении украинских и иностранных журналистов осмотрели другие главные объекты Евро-2012: областной спортивный комплекс «Металлист», тренировочную базу ФК «Металлист», сооружаемую 5-звездочную гостиницу Kharkiv Palace, а также стадион «Динамо», который может быть задействован как тренировочная площадка для команды участницы.

Также сегодня в пресс-центре футбольного клуба «Металлист» в Харькове на торжественной церемонии с участием М.ЛУБКИВСКОГО, А.ЯРОСЛАВСКОГО и начальника отдела по работе с волонтерами МОК «Евро-2012 Украина» Андрея БАНЦЕРА была представлена официальная волонтерская программа и логотип волонтеров УЕФА Евро-2012.