Пограничники 7 стран провели чемпионат по мини-футболу
Украинцы выиграли финал по пенальти
Украинские пограничники победили в международном чемпионате по мини-футболу.
Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины, чемпионат проходил 14-15 мая в Одессе. В нем принимали участие представители 21 команды по мини-футболу: сборные пограничников, таможенников Украины, Молдовы, Азербайджана, Румынии, Казахстана, Болгарии, России; МВД Молдовы, Координационной службы Совета командующих Пограничных войск СНГ, ФРОНТЕКС, SECI, Одесского областного совета, Миссии EUBAM и сборные команды университетов Одессы.
Организаторами турнира выступили Миссия Европейского Союза по пограничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) и Государственная пограничная служба Украины.
В финал чемпионата вышли сборные пограничных ведомств Украины и Молдовы. Украинские пограничники стали победителями в результате послематчевых пенальти и опередили соперников лишь на один мяч.
Кроме этого, в играх команд руководящих составов победительницей стала команда Администрации Госпогранслужбы Украины, которая переиграла команду России.