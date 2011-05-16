Пограничники 7 стран провели чемпионат по мини-футболу

Украинские пограничники победили в международном чемпионате по мини-футболу.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины, чемпионат проходил 14-15 мая в Одессе. В нем принимали участие представители 21 команды по мини-футболу: сборные пограничников, таможенников Украины, Молдовы, Азербайджана, Румынии, Казахстана, Болгарии, России; МВД Молдовы, Координационной службы Совета командующих Пограничных войск СНГ, ФРОНТЕКС, SECI, Одесского областного совета, Миссии EUBAM и сборные команды университетов Одессы.

Организаторами турнира выступили Миссия Европейского Союза по пограничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) и Государственная пограничная служба Украины.

В финал чемпионата вышли сборные пограничных ведомств Украины и Молдовы. Украинские пограничники стали победителями в результате послематчевых пенальти и опередили соперников лишь на один мяч.

Кроме этого, в играх команд руководящих составов победительницей стала команда Администрации Госпогранслужбы Украины, которая переиграла команду России.