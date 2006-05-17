Владимир Кличко бросил вызов американцу Брюстеру

Чемпион мира в тяжелом весе по версии Международной федерации бокса (IBF) Владимир Кличко вызвал на бой американца Леймона Брюстера. Как сообщает украинское издание "Наш спорт", Кличко-младший во вторник, 16 мая, участвовал в телешоу на немецком канале SAT 1 и рассказал, что отправил Брюстеру письмо с официальным предложением.

Бой предполагается провести в Лас-Вегасе. Отметим, что боксеры встречались в апреле 2004 года, и тогда Кличко проиграл техническим нокаутом. Украинец уверенно начал поединок и даже отправил соперника на настил ринга, но вскоре у него неожиданно кончились силы, и Брюстер переломил ход боя и довел дело до победы.

Тогда много говорили о "странном" поведении Кличко на ринге, и даже высказывались предположения, что Владимира отравили. Поражение от Брюстера считается самой низкой точкой карьеры Кличко, а реванш мог состояться и раньше, но украинский спортсмен предпочел сначала встретиться с Крисом Бердом, у которого и отобрал пояс IBF 22 апреля этого года. Теперь же он намерен добиться встречи с Брюстером.

"Думаю, такой бой был бы очень интересен любителям бокса во всем мире. После прошлого боя с этим соперником у многих людей осталось много вопросов, - признал Кличко. - Мне известно, что Брюстер хотел бы встретиться с Сергеем Ляховичем, но, думаю, что бой за титул IBF будет для него более предпочтительным. Мой штаб готов предложить ему очень выгодные финансовые условия".

Брюстер в своем последнем бою уступил чемпионский пояс WBO (Всемирная боксерская организация) белорусу Сергею Ляховичу, получив к тому же серьезные повреждения. Владимир Кличко согласен подождать, пока американец полностью восстановится и нормально подготовится к поединку с ним.

Лента.ру