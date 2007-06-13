Поражение отбросило сборную Блохина на 13 место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных команд. Сборная Украины по сравнению с прошлым месяцем опустилась на две позиции и занимает 13 строчку. Лидерство сохранили действующие чемпионы мира итальянцы, а на второе место поднялась сборная Франции.

1. Италия

2. Франция +2

3. Бразилия -1

4. Германия +1

5. Аргентина -2

6. Португалия +1

7. Испания +2

8. Англия

9. Голландия -3

10. Чехия...

13. Украина -2