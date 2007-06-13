Поражение отбросило сборную Блохина на 13 место в рейтинге ФИФА

13:45, 13 июня 2007
Спорт
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Дела французов идут в гору

Олег Блохин ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных команд. Сборная Украины по сравнению с прошлым месяцем опустилась на две позиции и занимает 13 строчку. Лидерство сохранили действующие чемпионы мира итальянцы, а на второе место поднялась сборная Франции.

1. Италия  

2. Франция  +2

3. Бразилия  -1

4. Германия  +1

5. Аргентина -2

6. Португалия +1

7. Испания +2

8. Англия  

9. Голландия -3

10. Чехия...

13. Украина  -2

 

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