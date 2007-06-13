Поражение отбросило сборную Блохина на 13 место в рейтинге ФИФА
13:45, 13 июня 2007Спорт
1034
Дела французов идут в гору
ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных команд. Сборная Украины по сравнению с прошлым месяцем опустилась на две позиции и занимает 13 строчку. Лидерство сохранили действующие чемпионы мира итальянцы, а на второе место поднялась сборная Франции.
1. Италия
2. Франция +2
3. Бразилия -1
4. Германия +1
5. Аргентина -2
6. Португалия +1
7. Испания +2
8. Англия
9. Голландия -3
10. Чехия...
13. Украина -2
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter