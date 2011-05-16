В день финала Кубка Украины по футболу в Сумах запретят алкоголь

В Сумах 25 мая, в день проведения на стадионе «Юбилейный» финального матча Кубка Украины по футболу между командами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк) будет запрещена торговля алкогольными напитками.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, такое решение в рабочем порядке принял горисполком, а утром 25 мая его утвердит сессия горсовета.

«Мне нужно, чтобы с утра алкоголем уже не торговали», - заявил сегодня на аппаратном совещании городской голова Сум Геннадий МИНАЕВ.

В интервью УНИАН и.о. заместителя начальника управления предпринимательства, торговли, быта и защиты прав потребителей горсовета Алла СТРИЖОВА сказала, что специалисты управления уже обошли все торговые точки и предприятия общепита на центральных улицах города в радиусе 2 километров от стадиона, которым предварительно вынесены предупреждения о запрете торговли алкоголем в указанный день.

«Планируется, что в день проведения матча в центре Сум прекратят торговлю спиртным 139 торговых точек. Причем, запрет касается не только продажи крепких алкогольных напитков, но и пива», - подчеркнула А.СТРИЖОВА.