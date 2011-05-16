Результаты 29-го тура Чемпионата Украины по футболу

Сегодняшними матчами завершился 29-й тур Чемпионата Украины по футболу

Динамо - Волынь 5:1 (Милевский 3, 26, Кравец 11, 40, Алиев 58 - Коваль 90+3 автогол)

Таврия - Оболонь 3:1 (Фещук 29, 62, Платон 47 - Лупашко 60)

Металлург З - Севастополь 1:0 (Нестеров 28)

Металлург Д - Карпаты 4:1 (Лазич 67, 69, Фернандеш 71, Чечер 82 - Худобяк 90)

Металлист - Ильичевец 3:0 (Олейник 36, 70, Девич 76)

Днепр - Арсенал 1:0 (Назаренко 6)

Кривбасс - Заря 0:2 (Полянский 26, Хомченковский 85)

Напомним, что вчера сыграли

Ворскла - Шахтер 1:1 (Янузи 45 - Виценец 17)

. Проигрыши Ильичевца и Севастополя отложили на последний тур вопрос о втором покидающем высшую лигу. Правда, Ильичевцу предстоит игра с Динамо, а Севастополю с Таврией...

Также на последний тур перенесен вопрос о "бронзе" первенства: ни Металлист, ни Днепр не намерены уступать. Но у Металлиста в следующей игре менее грозный соперник (Оболонь), чем у Днепра (сам Шахтер).

***

В завершающем туре первенства 2010/2011 встретятся

21 мая

Оболонь (34) - Металлист (57)

Ильичевец (26) - Динамо (65)

Волынь (34) - Металлург Д (35)

Карпаты (47) - Ворскла (38)

Севастополь (27) - Таврия (36)

Заря (30) - Металлург З (21)

Шахтер (71) - Днепр (56)

Арсенал (34) - Кривбасс (29)