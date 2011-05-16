Сборная Финляндии разгромила Швецию в финале чемпионата мира

. Сборная Финляндии разгромила команду Швеции в финале чемпионата мира по хоккею 2011 года.

Финны выиграли 6:1. Шведы открыли счет на 28-й минуте встречи. Отыграться финской команде удалось за семь секунд до конца второго периода, реализовав численное преимущество. Еще пять шайб финны забросили в третьем периоде.

Таким образом, сборная Финляндии выиграла золотые медали чемпионата мира в Словакии. Шведам досталось серебро, а бронзовые награды получили чешские хоккеисты, выигравщие 7:4 у России.