Сборная Финляндии разгромила Швецию в финале чемпионата мира
00:58, 16 мая 2011Спорт
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На третьем месте - чешская сборная
. Сборная Финляндии разгромила команду Швеции в финале чемпионата мира по хоккею 2011 года.
Финны выиграли 6:1. Шведы открыли счет на 28-й минуте встречи. Отыграться финской команде удалось за семь секунд до конца второго периода, реализовав численное преимущество. Еще пять шайб финны забросили в третьем периоде.
Таким образом, сборная Финляндии выиграла золотые медали чемпионата мира в Словакии. Шведам досталось серебро, а бронзовые награды получили чешские хоккеисты, выигравщие 7:4 у России.
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