Результаты матчей 37-го тура английской Премьер-лиги
00:25, 16 мая 2011Спорт
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Арсенал может остаться без "бронзы"
Завершились сегодняшние матчи 37-го тура английской Премьер-лиги
Челси - Ньюкасл 2:2 (Иванович 3, Алекс 83 - Гутьеррез 10, Тейлор 90)
Уиган - Вест Хэм 3:2 (Нзогбиа 56, 89, Семмон 67 - Ба 12, 26)
Бирмингем - Фулхэм 0:2 (Хангеланд 4, 48)
Ливерпуль - Тоттенхэм 0:2 (ван дер Ваарт 8, Модрич 56 пен.)
Арсенал - Астон Вилла 1:2 (ван Перси 88 - Бент 11, 15)
Напомним, что вчера сыграли
Блэкберн - МЮ 1:1 (Эмертон 20 - Руни 73 пен.)
Блэкпул - Болтон 4:3 (Кэмпбелл 9, 44, Панчеон 18, Адам 62 - Дейвис 5, Тейлор 23, Старридж 52)
Вест Бромвич - Эвертон 1:0 (Мулумбу 9)
Сандерленд - Вулверхэмптон 1:3 (Сессеньон 33 - Крэддок 22, Флетчер 53, Элокоби 77)
Тур завершат 17 маяМанчестер Сити (65) - Сток Сити (46)
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