Результаты матчей 37-го тура английской Премьер-лиги

00:25, 16 мая 2011
Спорт
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Арсенал может остаться без "бронзы"

Завершились сегодняшние матчи 37-го тура английской Премьер-лиги

Челси - Ньюкасл 2:2 (Иванович 3, Алекс 83 - Гутьеррез 10, Тейлор 90)

Уиган - Вест Хэм 3:2 (Нзогбиа 56, 89, Семмон 67 - Ба 12, 26)

Бирмингем - Фулхэм 0:2 (Хангеланд 4, 48)

Ливерпуль - Тоттенхэм 0:2 (ван дер Ваарт 8, Модрич 56 пен.)

Арсенал - Астон Вилла 1:2 (ван Перси 88 - Бент 11, 15)

Напомним, что вчера сыграли

Блэкберн - МЮ 1:1 (Эмертон 20 - Руни 73 пен.)

Блэкпул - Болтон 4:3 (Кэмпбелл 9, 44, Панчеон 18, Адам 62 - Дейвис 5, Тейлор 23, Старридж 52)

Вест Бромвич - Эвертон 1:0 (Мулумбу 9)

Сандерленд - Вулверхэмптон 1:3 (Сессеньон 33 - Крэддок 22, Флетчер 53, Элокоби 77)

Тур завершат 17 мая

Манчестер Сити (65) - Сток Сити (46)

 

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