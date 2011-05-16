Результаты матчей 37-го тура английской Премьер-лиги

Арсенал может остаться без "бронзы"

Завершились сегодняшние матчи 37-го тура английской Премьер-лиги Челси - Ньюкасл 2:2 (Иванович 3, Алекс 83 - Гутьеррез 10, Тейлор 90) Уиган - Вест Хэм 3:2 (Нзогбиа 56, 89, Семмон 67 - Ба 12, 26) Бирмингем - Фулхэм 0:2 (Хангеланд 4, 48) Ливерпуль - Тоттенхэм 0:2 (ван дер Ваарт 8, Модрич 56 пен.) Арсенал - Астон Вилла 1:2 (ван Перси 88 - Бент 11, 15) Напомним, что вчера сыграли Блэкберн - МЮ 1:1 (Эмертон 20 - Руни 73 пен.) Блэкпул - Болтон 4:3 (Кэмпбелл 9, 44, Панчеон 18, Адам 62 - Дейвис 5, Тейлор 23, Старридж 52) Вест Бромвич - Эвертон 1:0 (Мулумбу 9) Сандерленд - Вулверхэмптон 1:3 (Сессеньон 33 - Крэддок 22, Флетчер 53, Элокоби 77) Тур завершат 17 мая Манчестер Сити (65) - Сток Сити (46)

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