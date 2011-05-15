Янукович наградил орденом Мирчу Луческу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наградил главного тренера футбольный клуб «Шахтер» (Донецк)» Мирчу ЛУЧЕСКУ орденом «За заслуги» I степени.

Об этом говорится в Указе «Об отличии государственными наградами Украины ветеранов, тренеров и работников акционерного общества «Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк)», размещенном на сайте главы государства.

М.ЛУЧЕСКУ удостоен этой награды за значительный личный вклад в развитие отечественного футбола, утверждение международного спортивного авторитета Украины, многолетний плодотворный труд и по случаю 75-летия со дня основания ФК «Шахтер».

Также, в соответствии с документом, орденом «За заслуги» II степени награжден первый вице-президент федерации футбола Донецкой области Иван ГАЙВОРОНСКИЙ, генеральный директор Сергей ПАЛКИН, тренер вратарей, ветеран клуба Дмитрий ШУТКОВ.

Ордена «За заслуги» III степени удостоены ветераны ФК “Шахтер”. Среди награжденных - Виктор ГРАЧЁВ, Юрий ДЕГТЯРЁВ, Виктор ЗВЯГИНЦЕВ, Сергей ПОПОВ, Владимир САЛЬКОВ, Михаил СОКОЛОВСКИЙ, Юрий АНАНЧЕНКО, Иван БОБОШКО, Валентин САПРОНОВ, а также ассистент главного тренера Александр СПИРИДОН, директор департамента спортивных сооружений Нуриман ТАКТАШОВ, директор департамента медицины и спортивной адаптации Франциско БИОСКА.

Медалью «За труд и победу» награждены генеральный директор общества «Донбасс Арена» Александра ОТАМАНЕНКО, бригадир департамента спортивных сооружений Игорь ДУДАРЕВ, ветераны клуба Геннадий ЗУБОВ, Игорь ПЕТРОВ и Владимир ПЬЯНЫХ, главный инженер департамента спортивных сооружений Сергей КУРНИКОВ, а также массажист клуба Владимир ТКАЧЕНКО.

Почетное звание «Заслуженный врач Украины» присвоено начальнику медицинской службы ФК «Шахтер» (Донецк) Артуру ГЛУЩЕНКО и врачу спортивной медицины Виктору КИРИЛЕНКО.

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины» - присвоено главному администратору клуба Дамиру ЗИННАТУЛЛИНУ и ветерану клуба, заслуженному тренеру Украины Анатолию КОНЬКОВУ.