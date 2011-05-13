Псевдоболельщики не смогут попасть на матчи Евро-2012

Псевдоболельщики, которым официально запрещен вход на стадионы, не смогут попасть на матчи Евро-2012 в Польше и Украине, даже если у них будет билет.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор турнира в Польше Адам ОЛЬКОВИЧ сегодня в Варшаве.

Он отметил, что украинские и польские организаторы будут иметь доступ к специальной базе, где есть информация обо всех футбольных хулиганах, что сделает невозможным их попадание на стадионы.

„Даже если кому-то повезло выиграть билет, то мы не пустим на стадион”, - сказал А.ОЛЬКОВИЧ.

Директор турнира сказал, что во время Евро-2012 будет действовать специальная система контроля, которая позволит выявить псевдоболельщиков не только из Польши, но из всех европейских государств, где ведется их реестр.

„Это не открытое мероприятие, нужно иметь билет, но нужно также так себя вести, как определено правилами”, - сказал он.

А.ОЛЬКОВИЧ добавил, что система мониторинга за правопорядком будет действовать не только на стадионе.

Директор Евро-2012 в Польше также выразил мнение, что контроль над правопорядком в Украине на время еврочемпионата будет еще строже польского.

В целом он считает, что введение строгих наказаний за хулиганские выходки на стадионах отобьет желание у многих нарушать порядок во время проведения матчей Евро-2012.

В частности, он отметил, что польская власть совместно с национальными футбольными организациями решительно взялась за решение проблемы хулиганства на стадионах, что, по его убеждению, позволит избежать досадных инцидентов во время Евро-2012.

А.ОЛЬКОВИЧ также заметил, что полиция уже задержала несколько десятков людей, которые принимали участие в беспорядках во время финального матча Чемпионата Польши в начале мая.

„Думаю, что наказания будут настолько суровыми, что станут предупреждением для всех”, - сказал он.

„Верю, что (на Евро-2012) все будет хорошо”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным польского МВД, в Польше есть около 3-5 тыс. человек, которые могут пытаться нарушать общественный порядок во время проведения матчей Евро-2012.

Польская власть для большей безопасности европейского чемпионата готовит специальный закон, который серьезно ужесточит наказание за футбольное хулиганство.