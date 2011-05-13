Набор волонтеров на Евро-2012 начнется 14 июня

В Киеве на торжественной церемонии при участии директора Турнира УЕФА Евро-2012 в Украине Маркияна ЛУБКИВСКОГО и посла волонтерской программы Виталия КЛИЧКО представлены официальная волонтерская программа и логотип волонтеров Евро-2012.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе благотворительной организации «Фонд Братьев Кличко», логотип, разработанный португальским агентством Brandia Central (автор официального логотипа Евро-2012), представляет собой букву «V».

По словам организаторов акции, «V» – «буква волонтеров, которая символизирует победу, страсть, праздник, солидарность и единство - все, что предусматривает волонтерская программа».

«Нет ничего странного в том, что логотип программы представлен в виде английской буквы «V». «V» - это волонтер и в то же время это победа» - сказал во время презентации В.КЛИЧКО.

Он призвал молодежь присоединяться к волонтерской программе и приложить усилия, чтобы «футбольный праздник прошел на высшем уровне».

«Давайте вместе покажем всему миру настоящую Украину – прекрасную страну, в которой живут добрые и гостеприимные люди», - сказал В.КЛИЧКО.

Справка УНИАН. К чемпионату Евро-2012 планируется подготовить около 5,5 тыс. волонтеров, которые будут оказывать разноплановую помощь УЕФА в 20 разных направлениях работы и будут работать в официальных местах турнира (стадионы, аэропорты и гостиницы).

Набор волонтеров начнется 14 июня 2011 года.