Динамовские «ультрас» избили стюардов на матче с «Арсеналом» (фото)

14:53, 12 мая 2011
Спорт
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Буквально выбросили из сектора

После матча 1/2 Кубка Украины по футболу «Динамо» - «Арсенал», в котором бело-синие одержали победу со счетом 2:0 и вышли в финал, в Интернете появилось видео избиения стюардов стадиона им. Лобановского динамовскими фанами. Сопровождающая информация говорит следующее: «Протест Ультрас Динамо Киев против политики службы безопасности клуба».

По некоторым данным, фанов возмутило присутствие в их секторах стюардов (в которых даже заподозрили переодетых милиционеров, о чем свидетельствуют ругательные возгласы в адрес стражей порядка – см. видео), которые не позволяли переходить из сектора в сектор.

Так или иначе, но такой «подарок» Юрию Семину на 64-летия неприятно поразил зрителей матча. По словам очевидцев, агрессивное поведение фанов «Динамо», которые провоцировали болельщиков «Арсенала» на драку, оставило не лучшие воспоминания.

Фото УНИАН

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