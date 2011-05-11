Барса - чемпион

"Барселона" досрочно стала чемпионом Испании, сыграв в 36-м туре вничью 1:1 на поле валенсийского "Леванте". Набранное очко делает команду недосягаемой в оставшихся двух турах: мадридский "Реал" сегодня выиграл у Хетафе 4:0, но отстает от "Барселоны" на шесть очков. На третьем - с отставанием 23 очка от лидера - Валенсия.

Из 36 игр в Примере "Барселона" выиграла 29 (в 7-22 турах - беспроигрышная серия), пять завершила вничью, а проиграла только во 2-м и 34-м турах. Забито 92 гола, пропущено 20.

Титул чемпиона страны каталонский клуб получит уже в 21-й раз, в т.ч. подряд трижды за последние три года.