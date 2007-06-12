Суркис достанет звезду для Динамо
10:27, 12 июня 2007Спорт
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Президент ФФУ выступил с предложением
Президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис выступил с предложением добавить в символику "Динамо" еще одну чемпионскую звезду.
Напомним, что такой символ, в данном случае, означает десять чемпионских титулов. Суть заключается в том, что в свое время динамовцы выиграли 13 званий сильнейшей команды СССР, а в этом году получили уже 12-й титул сильнейшей команды чемпионата Украины.
По словам Суркиса, было бы справедливо отметить эти заслуги команды в виде символической звезды.
"Динамо" (Киев) - чемпион СССР 1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990. Это рекорд для чемпионатов Союза, сообщает Сегоднясо ссылкой на официальный сайт ФК "Динамо".
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