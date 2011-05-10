7 тысяч фанов «Карпат» и «Динамо» провели совместное шествие (фото)

Во Львове болельщики двух футбольных клубов - киевского «Динамо» и львовских «Карпат» - провели совместное шествие.

Как передает корреспондент УНИАН, болельщики обоих клубов вели себя очень мирно и вежливо по отношению друг к другу. Участники акции шли с флагами УПА (красно-черными), футбольных клубов, а также с портретами Шухевича, Коновальца и Бандеры.

По данным сотрудников милиции, которые сопровождают шествие, в акции принимали участие около семи тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, матч закончился со счетом 2:1 в пользу "Динамо".

Фото Оксаны Климончук