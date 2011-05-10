ФИФА будет бороться с «договорняками» с помощью Интерпола

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) и Международная организация уголовной полиции (Интерпол) заключат соглашение сроком на 10 лет, направленное на борьбу с договорными матчами.

По данным британского издания "Телеграф", в разработку и проведение антикоррупционной программы в сфере футбола будет вложено 20 млн. долларов, передает ИТАР-ТАСС.

Генеральный секретарь Интерпола Рональд НОУБЛ встретится с президентом ФИФА Йозефом БЛАТТЕРОМ в Цюрихе, где будет официально объявлено о партнерстве между этими организациями.

Соглашение направлено на предотвращение и искоренение договорных встреч в футболе. Финансовое вложение ФИФА позволит Интерполу разработать специальные программы для игроков, тренеров, руководителей команд с целью ознакомить их с методами, используемыми мошенниками, чтобы впоследствии предупреждать проведение договорных игр. При этом приоритетным направлением является обучение и просвещение молодых футболистов, поскольку, как показали последние расследования, именно юные спортсмены, особенно талантливые, являются главной целью мошенников, которые рассчитывают в будущем использовать их для организации договорных матчей.

Интерпол будет предоставлять ФИФА сведения о проходящих операциях, чем окажет футбольной федерации огромную помощь. Зачастую проведение антикоррупционных расследований ФИФА или любой другой спортивной федерацией затрудняется в связи с тем, что у спортивных организаций нет полномочий рассматривать вопросы, которые не касаются непосредственно регламента соревнований. Кроме того, коррупция в сфере спорта редко является приоритетом в деятельности правоохранительных органов.