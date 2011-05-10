На «Джиро д'Италия» погиб велогонщик

Третий этап итальянской многодневной велогонки «Джиро д`Италия» завершился трагедией: скончался попавший в аварию бельгийский гонщик Воутер Вейландт.

Как сообщает Isport.ua, 26-летний спортсмен команды Leopard Trek упал на опасном спуске с вершины Бокко-Пасс чуть больше чем за 30 километров до финиша.

По данным Eurosport, сама авария оказалась вне телетрансляции, поскольку велосипедист упал на горном серпантине, где машины технической помощи могли проехать лишь по одной. Когда операторы показали спортсмена, он уже лежал без сознания, из его носа текла кровь.

Более пятнадцати минут интенсивного массажа сердца, а также уколы адреналина не дали результата - гонщик не приходил в себя. В итоге к В.Вейландту вернулся пульс, и его на вертолете увезли в госпиталь. Но вернуть спортсмена к жизни врачам не удалось.

Наибольшим успехом В.Вейландта была победа на этапе «Джиро д`Италия» в прошлом году.

Изначально его участие в «Джиро д`Италия» в этом году не планировалось, он был включен в состав команды руководством из-за травмы спринтера Даниэле БЕННАТИ.

Пока неизвестно, снимется ли Leopard Trek с «Джиро д`Италия» и будет ли проведен четвертый этап гонки.