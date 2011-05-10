Сборная Блохина не сыграет с Ираном

Национальная сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2012 не сыграет 2 сентября 2011 года с иранцами. Международная федерация футбола (ФИФА) изъяла из календаря поединков сборной Олега Блохина матч против этой команды.

Напомним, раньше планировалось, что встреча пройдет на стадионе "Динамо" им. В.В.Лобановского в Киеве. Сейчас Федерация футбола Украины подыскивает другого спарринг-партнера для национальной команды. Наиболее реальный вариант - Уругвай.

Кроме того, руководство ФФУ пытается договориться с действующими чемпионами мира и Европы. Однако последние выдвигают довольно жесткие финансовые условия.

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