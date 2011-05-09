Кличко и Хэй пообещали нокаутировать друг друга

Боксеры-тяжеловесы Владимир КЛИЧКО и Дэвид ХЭЙ пообещали нокаутировать друг друга в их поединке 2 июля.

Как передает Gazeta.ru, об этом они заявили на первой совместной пресс-конференции, посвященной их объединительному поединку, которая состоялась вчера в Гамбурге.

Британец Д.ХЭЙ, чемпион мира по версии WBA, упрекнул В.КЛИЧКО в том, что украинец подбирает соперников под свой стиль. «КЛИЧКО пытается подбирать соперников под свой стиль. Даже как тяжеловес я нокаутирую КЛИЧКО! Боги бокса решили, что 2 июля я стану новым чемпионом!», – заявил британец.

«Я видел его (В.КЛИЧКО - УНИАН) стиль и то, что он делает в ринге. Я думаю, что он мошенник, и те люди, с которыми он дрался, позволили ему выглядеть в ринге впечатляюще. Но в этот раз ему будет противостоять настоящий спортсмен на пике формы, после серии отличных побед!», – добавил Д.ХЭЙ.

В свою очередь, чемпион IBF и WBO в супертяжелом весе В.КЛИЧКО в свойственном ему сдержанном стиле отметил, что уважает достижения соперника, но 2 июля в ринге пообещал преподать британцу «урок почтительного отношения».

«Я уважаю его (Д.ХЭЯ). Он – великолепный боец с впечатляющей статистикой. Но моя подготовка будет соответствующей: Д.ХЭЙ станет моим 50-м нокаутом. Когда наш бой начнется, я преподам ему урок почтительного отношения», – сказал украинский боксер.