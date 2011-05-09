Результаты 28-го тура Чемпионата Украины по футболу
Обостренная борьба внизу таблицы
Завершился 28-й тур Чемпионата Украины по футболу
Севастополь - Оболонь 3:1 (Бесарт 10, 30, Кива 49 - Панас 18)
Ильичевец - Таврия 5:1 (Кривошеенко 10, Ярошенко 27, Тищенко 47, Антонов 57, 90+1 - Идахор 52)
Волынь - Металлист 1:4 (Приндета 43 - Кристальдо 10, 21, 87, Тайсон 81).
Обе команды, которым грозит вылет из высшей лиги, сегодня выиграли. У Севастополя на очко больше (27) и впереди две игры: с Металлургом З и Таврией. Ильичевцу при текущих 26 очках предстоят встречи с Металлистом и Динамо. Благодаря пяти проигрышам подряд к зоне вылета близка и Зоря (27) - ей "путевку в жизнь" будут оформлять Кривбасс и Металлург З.
Напомним, что ранее сыграли
Металлург З - Кривбасс 1:2 (Скепский 90+2 - Еслинек 43, 49)
Шахтер - Металлург 2:0 (Адриано 45, Срна 86)
Заря - Днепр 0:1 (Шахов 1)
Карпаты - Динамо 1:2 (Кополовец 75 - Гусев 32, Вукоевич 53)
Арсенал - Ворскла 0:1 (Безус 47)
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Игры 29-го тура пройдут
14 мая
Ворскла (37) - Шахтер Д (70)
15 маяДинамо (62) - Волынь (34)
Таврия (33) - Оболонь (34)
Металлург З (18) - Севастополь (27)
Металлург Д (32) - Карпаты (47)
Металлист (54) - Ильичевец (26)
Днепр (53) - Арсенал (34)
Кривбасс (29) - Заря (27)