Результаты 28-го тура Чемпионата Украины по футболу

Завершился 28-й тур Чемпионата Украины по футболу

Севастополь - Оболонь 3:1 (Бесарт 10, 30, Кива 49 - Панас 18)

Ильичевец - Таврия 5:1 (Кривошеенко 10, Ярошенко 27, Тищенко 47, Антонов 57, 90+1 - Идахор 52)

Волынь - Металлист 1:4 (Приндета 43 - Кристальдо 10, 21, 87, Тайсон 81).

Обе команды, которым грозит вылет из высшей лиги, сегодня выиграли. У Севастополя на очко больше (27) и впереди две игры: с Металлургом З и Таврией. Ильичевцу при текущих 26 очках предстоят встречи с Металлистом и Динамо. Благодаря пяти проигрышам подряд к зоне вылета близка и Зоря (27) - ей "путевку в жизнь" будут оформлять Кривбасс и Металлург З.

Напомним, что ранее сыграли

Металлург З - Кривбасс 1:2 (Скепский 90+2 - Еслинек 43, 49)

Шахтер - Металлург 2:0 (Адриано 45, Срна 86)

Заря - Днепр 0:1 (Шахов 1)

Карпаты - Динамо 1:2 (Кополовец 75 - Гусев 32, Вукоевич 53)

Арсенал - Ворскла 0:1 (Безус 47)

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Игры 29-го тура пройдут

14 мая

Ворскла (37) - Шахтер Д (70)

15 мая Динамо (62) - Волынь (34)

Таврия (33) - Оболонь (34)

Металлург З (18) - Севастополь (27)

Металлург Д (32) - Карпаты (47)

Металлист (54) - Ильичевец (26)

Днепр (53) - Арсенал (34)

Кривбасс (29) - Заря (27)