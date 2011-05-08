МЮ выиграл у Челси

Результаты 36-го тура АПЛ

Завершились сегодняшние матчи 36-го тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон - Вест Бромвич 3:1 (Флетчер 14, 47, Гедира 27 - Одемвинги 54 пен.) Сток Сити - Арсенал 3:1 (Джоунс 27, Пеннант 40, Уолтерс 81 - ван Перси 80) МЮ - Челси 2:1 (Эрнандес 1, Видич 25 - Лемпард 68) Напомним, что вчера сыграли Болтон - Сандерленд 1:2 (Класнич 86 - Зенден 44, Мунтари 93) Эвертон - Манчестер Сити 2:1 (Дистен 64, Осман 71 - Яя Туре 27) Вест Хэм - Блэкберн 1:1 (Хитцльшпергер 78 - Робертс 12) Астон Вилла - Уиган 1:1 (Янг 17 - Нзогбиа 9) Ньюкасл - Бирмингем 2:1 (Амеоби 37 пен., Тейлор 42 - Бойер 44) Тоттенхэм - Блэкпул 1:1 (Дефо 88 - Адам 76 пен.) ...а завтра тур завершат Фулхэм (45) - Ливерпуль (55) 10 мая (пропущенный матч 33-го тура) Манчестер Сити (62) - Тоттенхэм (56)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter