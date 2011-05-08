МЮ выиграл у Челси

21:43, 08 мая 2011
Спорт
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Результаты 36-го тура АПЛ

Завершились сегодняшние матчи 36-го тура английской Премьер-лиги

Вулверхэмптон - Вест Бромвич 3:1 (Флетчер 14, 47, Гедира 27 - Одемвинги 54 пен.)

Сток Сити - Арсенал 3:1 (Джоунс 27, Пеннант 40, Уолтерс 81 - ван Перси 80)

МЮ - Челси 2:1 (Эрнандес 1, Видич 25 - Лемпард 68)

Напомним, что вчера сыграли

Болтон - Сандерленд 1:2 (Класнич 86 - Зенден 44, Мунтари 93)

Эвертон - Манчестер Сити 2:1 (Дистен 64, Осман 71 - Яя Туре 27)

Вест Хэм - Блэкберн 1:1 (Хитцльшпергер 78 - Робертс 12)

Астон Вилла - Уиган 1:1 (Янг 17 - Нзогбиа 9)

Ньюкасл - Бирмингем 2:1 (Амеоби 37 пен., Тейлор 42 - Бойер 44) 

Тоттенхэм - Блэкпул 1:1 (Дефо 88 - Адам 76 пен.)

...а завтра тур завершат

Фулхэм (45) - Ливерпуль (55)

10 мая (пропущенный матч 33-го тура)

Манчестер Сити (62) - Тоттенхэм (56)

 

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