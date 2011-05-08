Ахметов: 60 лет кто-то ковал славу "Шахтера" до того, как я пришел

ФК "Шахтер" к своему 75-летию торжественно открыл в Донецке "Аллею славы", заложив первые четыре звезды, посвященные легендарным игрокам и тренерам клуба.

Первыми на "Аллее славы" увековечили имена ветеранов клуба: центрального нападающего Виталия Старухина, вратаря Юрия Дегтерева, центрального полузащитника Михаила Соколовского, а также нынешнего главного тренера Мирчи Луческу.

Бронзовые звезды установлены на аллее, ведущей к южному входу на стадион "Донбасс арена".

Всего планируется заложить 32 звезды.

В открытии аллеи приняли участие президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов, тренерский штаб команды, вице-премьер Украины - министр инфраструктуры, председатель Донецкой областной организации Партии регионов Борис Колесников, Донецкий городской голова Александр Лукьянченко.

"Я благодарен игрокам за то, что они сделали для "Шахтера", за то, что они себя полностью отдали клубу. "Шахтеру" - 75 лет, я работаю 15, 60 лет кто-то ковал славу донецкого "Шахтера" до того, как я пришел на работу, я хочу им всем низко поклониться и сказать огромное спасибо за их труд, за то, что они сделали для "Шахтера", для Донбасса", - приводит слова Ахметова РИА "Новости".