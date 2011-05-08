Украинские милиционеры победили в Пражском марафоне

Представители украинской милиции победили в «Пражском марафоне» в командном и личном зачетах, который проходил на днях в столице Чехии при участии полицейских команд из многих стран мира.

Как сообщил УНИАН по телефону из Праги начальник Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве Владимир ПОЛІЩУК, в командном зачете мужская команда украинской милиции в составе четырех человек и женская команда в составе трех человек завоевали первые места.

Кроме того, по словам В.ПОЛИЩУКА, в личных зачетах победу среди других стражей порядка мира завоевал сержант Голосеевского районного управления милиции Киева Александр МАТВИЙЧУК, пробежавший марафонскую дистанцию 42 км 195 метров, показав лучший результат 2 часа 17 минут 51 секунду.