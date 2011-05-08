Янукович поздравляет "Шахтер" и болельщиков

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил команду и болельщиков футбольного клуба «Шахтер» с досрочной победой в Чемпионате Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Вся команда клуба: и футболисты, и тренеры, и медицинский персонал, проявили лидерский характер», - сказал Президент.

«Досрочная победа в чемпионате говорит о высоком классе игроков «Шахтера» и их воле к победе», - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 7 мая в рамках 28-го тура Чемпионата Украины по футболу “Шахтер” победил земляков из “Металлурга” со счетом 2:0 и за два тура до конца пенвенства стал недостижим для соперников.