Результаты 36-го тура английской Премьер-лиги

Завтра играют МЮ и Челси

Завершились сегодняшние игры 36-го тура английской Премьер-лиги Болтон - Сандерленд 1:2 (Класнич 86 - Зенден 44, Мунтари 93) Эвертон - Манчестер Сити 2:1 (Дистен 64, Осман 71 - Яя Туре 27) Вест Хэм - Блэкберн 1:1 (Хитцльшпергер 78 - Робертс 12) Астон Вилла - Уиган 1:1 (Янг 17 - Нзогбиа 9) Ньюкасл - Бирмингем 2:1 (Амеоби 37 пен., Тейлор 42 - Бойер 44) Тоттенхэм - Блэкпул 1:1 (Дефо 88 - Адам 76 пен.) Завтра сыграют Вулверхэмптон (34) - Вест Бромвич (43) Сток Сити (43) - Арсенал (67) МЮ (73) - Челси (70) ...и послезавтра тур завершат Фулхэм (45) - Ливерпуль (55)

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