Результаты 36-го тура английской Премьер-лиги

23:53, 07 мая 2011
Спорт
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Завтра играют МЮ и Челси

Завершились сегодняшние игры 36-го тура английской Премьер-лиги

Болтон - Сандерленд 1:2 (Класнич 86 - Зенден 44, Мунтари 93)

Эвертон - Манчестер Сити 2:1 (Дистен 64, Осман 71 - Яя Туре 27)

Вест Хэм - Блэкберн 1:1 (Хитцльшпергер 78 - Робертс 12)

Астон Вилла - Уиган 1:1 (Янг 17 - Нзогбиа 9)

Ньюкасл - Бирмингем 2:1 (Амеоби 37 пен., Тейлор 42 - Бойер 44) 

Тоттенхэм - Блэкпул 1:1 (Дефо 88 - Адам 76 пен.)

Завтра сыграют

Вулверхэмптон (34) - Вест Бромвич (43)

Сток Сити (43) - Арсенал (67)

МЮ (73) - Челси (70)

...и послезавтра тур завершат

Фулхэм (45) - Ливерпуль (55)

 

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