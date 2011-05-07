Результаты 36-го тура английской Премьер-лиги
23:53, 07 мая 2011Спорт
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Завтра играют МЮ и Челси
Завершились сегодняшние игры 36-го тура английской Премьер-лиги
Болтон - Сандерленд 1:2 (Класнич 86 - Зенден 44, Мунтари 93)
Эвертон - Манчестер Сити 2:1 (Дистен 64, Осман 71 - Яя Туре 27)
Вест Хэм - Блэкберн 1:1 (Хитцльшпергер 78 - Робертс 12)
Астон Вилла - Уиган 1:1 (Янг 17 - Нзогбиа 9)
Ньюкасл - Бирмингем 2:1 (Амеоби 37 пен., Тейлор 42 - Бойер 44)
Тоттенхэм - Блэкпул 1:1 (Дефо 88 - Адам 76 пен.)
Завтра сыграютВулверхэмптон (34) - Вест Бромвич (43)
Сток Сити (43) - Арсенал (67)
МЮ (73) - Челси (70)
...и послезавтра тур завершатФулхэм (45) - Ливерпуль (55)
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