Бизнесмен из Чечни купил швейцарский футбольный клуб

Российский бизнесмен, вице-президент футбольного клуба "Терек" из Грозного Булат Чагаев приобрел швейцарский клуб "Ксамакс". О покупке команды Чагаев рассказал в интервью швейцарскому телеканалу TSR, при этом сумму сделки он не назвал.

"Я его захотел купить - и купил. А сколько стоит, спросите у того, кто продавал", - цитирует Чагаева Лента.ру.

Предприниматель также сообщил, что может купить стадион, на котором выступает "Ксамакс", если команда будет показывать хороший футбол.

"Ксамакс" из города Невшателя становился чемпионом Швейцарии в 1987 и 1988 годах. В нынешнем сезоне клуб борется за сохранение места в высшем дивизионе, занимая восьмое место - третье с конца.