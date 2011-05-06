Бизнесмен из Чечни купил швейцарский футбольный клуб
23:50, 06 мая 2011Спорт
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Будут хорошо играть - и стадион им купит
Российский бизнесмен, вице-президент футбольного клуба "Терек" из Грозного Булат Чагаев приобрел швейцарский клуб "Ксамакс". О покупке команды Чагаев рассказал в интервью швейцарскому телеканалу TSR, при этом сумму сделки он не назвал.
"Я его захотел купить - и купил. А сколько стоит, спросите у того, кто продавал", - цитирует Чагаева Лента.ру.
Предприниматель также сообщил, что может купить стадион, на котором выступает "Ксамакс", если команда будет показывать хороший футбол.
"Ксамакс" из города Невшателя становился чемпионом Швейцарии в 1987 и 1988 годах. В нынешнем сезоне клуб борется за сохранение места в высшем дивизионе, занимая восьмое место - третье с конца.
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