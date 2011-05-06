Начался 28-й тур Чемпионата Украины по футболу
21:31, 06 мая 2011Спорт
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Кривбасс ушел из зоны вылета
Сыгран первый матч 28-го тура Чемпионата Украины по футболу
Металлург З - Кривбасс 1:2 (Скепский 90+2 - Еслинек 43, 49)
Выиграв два тура подряд, Кривбасс набрал 29 очков, и вылет из высшей лиги ему больше не грозит.
Металлург З, давший болельщикам надежду двумя победами в середине апреля, не набрал очков в следующих двух турах, и с низа таблицы ему уже не уйти.
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Остальные матчи 28-го тура состоятся
7 мая
Заря (27) - Днепр (50)
Карпаты (47) - Динамо (59)
Арсенал (34) - Ворскла (34)
Шахтер (67) - Металлург Д (32)
8 маяСевастополь (24) - Оболонь (34)
Ильичевец (23) - Таврия (33)
Волынь (34) - Металлист (51)
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