Начался 28-й тур Чемпионата Украины по футболу

Сыгран первый матч 28-го тура Чемпионата Украины по футболу

Металлург З - Кривбасс 1:2 (Скепский 90+2 - Еслинек 43, 49)

Выиграв два тура подряд, Кривбасс набрал 29 очков, и вылет из высшей лиги ему больше не грозит.

Металлург З, давший болельщикам надежду двумя победами в середине апреля, не набрал очков в следующих двух турах, и с низа таблицы ему уже не уйти.

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Остальные матчи 28-го тура состоятся

7 мая

Заря (27) - Днепр (50)

Карпаты (47) - Динамо (59)

Арсенал (34) - Ворскла (34)

Шахтер (67) - Металлург Д (32)

8 мая Севастополь (24) - Оболонь (34)

Ильичевец (23) - Таврия (33)

Волынь (34) - Металлист (51)