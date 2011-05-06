Донецк отметил "400 дней до Евро"

5 мая в Донецке отметили «400 дней до старта Евро-2012».

Как передает корреспондент УНИАН, в центральном городском парке им. Щербакова был организован спортивный праздник.

«Наш город по праву является одним из спортивных центров Украины. Команда «Шахтер» не раз становилась чемпионом страны, выигрывала Кубок УЕФА, хоккейная команда «Донбасс» в этом году стала чемпионом Украины. Баскетбольный клуб «Донецк» успешно представляет наш город на чемпионате страны. И мы приложим все усилия, чтобы достойно провести в Донецке матчи Евро-2012», - отметил во время открытия спортивного праздника городской председатель Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Около 5 тыс. школьников города приняли участие в различных спортивных состязаниях.

В этот день в парке прошло городское соревнование «Кубок города по уличному футболу» среди школьников. Также состоялся турнир среди юношей и девушек по стритболу, открытый турнир города по флорболу. Кроме того, выступили лучшие маунтинбайкеры и роллеры Донецка.

Как отметил начальник Управления по подготовке к Евро-2012 Донецкого горсовета Сергей РЕПИН, данное мероприятие организованно по личной инициативе Донецка, а не по распоряжению УЕФА. «Представителей УЕФА в Донецке сегодня нет, но они прекрасно знают об этом мероприятие. Крупные мероприятия мы готовим на год до старта Евро-2012. К ключевым датам УЕФА мы подошли с точки зрения поддержки юношества и детства. Будут проведены малые Олимпийские игры», - подчеркнул он.