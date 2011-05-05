Манчестер Юнайтед - второй финалист Лиги чемпионов

На Уэмбли встретятся два суперклуба

Вечером 4 мая завершился второй ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов МЮ - Шальке 04 4:1 (Валенсия 26, Гибсон 31, Андерсон 72, 76 - Хурадо 34). Первый матч 2:0 Напомним, что позавчера в первом ответном полуфинале сыграли Барселона - Реал 1:1 (Педро 52 - Марсело 61). Первый матч 2:0 Финал МЮ - Барселона (!!) назначен на 28 мая, он пройдет в Лондоне. *** Сегодня вечером определятся финалисты Лиги Европы в матчах Вильярреал - Порту. Первый матч 1:5 Брага - Бенфика (1:2)

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