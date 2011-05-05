Манчестер Юнайтед - второй финалист Лиги чемпионов
07:25, 05 мая 2011Спорт
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На Уэмбли встретятся два суперклуба
Вечером 4 мая завершился второй ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов
МЮ - Шальке 04 4:1 (Валенсия 26, Гибсон 31, Андерсон 72, 76 - Хурадо 34). Первый матч 2:0
Напомним, что позавчера в первом ответном полуфинале сыграли
Барселона - Реал 1:1 (Педро 52 - Марсело 61). Первый матч 2:0
Финал МЮ - Барселона (!!) назначен на 28 мая, он пройдет в Лондоне.
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Сегодня вечером определятся финалисты Лиги Европы в матчах
Вильярреал - Порту. Первый матч 1:5
Брага - Бенфика (1:2)
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