Томенко считает Евро по баскетболу в Украине реальным

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает проведение Чемпионата Европы по баскетболу в Украине более реальной идеей в отличие от идеи относительно Зимней Олимпиады в 2022 году.

Об этом он сказал, комментируя сегодняшнее заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

«Я остаюсь при мнении, что в Украине нужно развивать и поддерживать, в том числе за счет Госбюджета, так называемые традиционные виды спорта, которыми занимаются сотни тысяч, а то и миллионы людей», - сказал Н.ТОМЕНКО. По его словам, идея, которую озвучил Президент, очевидно имея в виду проведение в Украине не Чемпионата мира, а Чемпионата Европы, является адекватной, поскольку баскетбол является популярным видом спорта в Украине. Он также добавил, что идею относительно борьбы за право на проведение Чемпионата Европы по баскетболу в 2015 году в Украине вынашивала и Федерация баскетбола. «И это даст возможность наконец построить в Киеве европейский зал игровых видов спорта и создать надлежащие условия для украинского баскетбола», - добавил Н.ТОМЕНКО.

В то же время, подчеркнул он, идея относительно проведения в Украине Зимней Олимпиады является не только фантастической, но и неадекватной, поскольку в Украине лишь единичные зимние виды спорта являются конкурентными и массовыми, а большинство – не практикуются. «Поэтому стоит пойти таким путем: развивать те виды спорта, которые популярны, в частности, биатлон, и проводить международные соревнования, например по биатлону, а не по всем видам спорта», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По убеждению вице-спикера, те средства которые планируется потратить на меры по борьбе за проведение Зимней Олимпиады, лучше потратить на восстановление инфраструктуры физической культуры и спорта, которая крайне запущена в школах, вузах и микрорайонах городов Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что необходимо продолжать развивать инфраструктуру и делать заявки на проведение мировых турниров. Он напомнил о намерении Украины сделать заявку на проведение Олимпиады-2022 и на проведение Чемпионата мира по баскетболу. Относительно последнего первенства Президент подчеркнул, что сейчас идет работа над этим проектом, и скорее всего Чемпионат будет в Украине (в то же время Президент не уточнил, о каком годе идет речь).