Динамо – чемпион!

Итоги 29 тура Чемпионата Украины

В домашнем матче предпоследнего 29 тура киевское Динамо обыграло львовские Карпаты со счетом 3:1, выполнив программу максимум, и досрочно завоевало свой 12-ый титул чемпиона Украины. После игры футболистам были вручены золотые медали. Чемпионат Украины по футболу 29 тур Динамо (Киев) - Карпаты (Львов) 3:1 Голы: Ринкон 27 пен., Гусев 45+2, Шацких 85 - Ковель 1 Черноморец (Одесса) - Шахтер (Донецк) 0:0 Металлург (Запорожье) - ФК Харьков 3:1 Голы: Модебадзе 6 пен., Сантрожинских 43, Полевой 81 – Гладкий 36 пен. Кривбас (Кривой Рог) - Сталь (Алчевск) 1:0 Гол: Радченко 31 Заря (Луганск)- Днепр (Днепропетровск) 0:3 Голы: Самодин 16, Корниленко 41, 55 Металлист (Харьков) - Таврия (Симферополь) 1:0 Гол: Антонов 39 Металлург (Донецк) - Ворскла (Полтава) 0:0 Ильичевец (Мариуполь) – Арсенал (Киев) 4:1 Голы: Красноперов 13, Шкред 20, 22, Бабич 34 – Селезнев 86

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