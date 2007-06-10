Динамо – чемпион!

21:02, 10 июня 2007
Спорт
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Итоги 29 тура Чемпионата Украины

ЩацкихВ домашнем матче предпоследнего 29 тура киевское Динамо обыграло львовские Карпаты со счетом 3:1, выполнив программу максимум, и досрочно завоевало свой 12-ый титул чемпиона Украины. После игры футболистам были вручены золотые медали.

Чемпионат Украины по футболу

29 тур

Динамо

(Киев) - Карпаты (Львов) 3:1

Голы: Ринкон 27 пен., Гусев 45+2, Шацких 85 - Ковель 1

Черноморец (Одесса) - Шахтер (Донецк) 0:0

Металлург (Запорожье) - ФК Харьков 3:1

Голы: Модебадзе 6 пен., Сантрожинских 43, Полевой 81 – Гладкий 36 пен.

Кривбас (Кривой Рог) - Сталь (Алчевск) 1:0

Гол: Радченко 31

Заря (Луганск)- Днепр (Днепропетровск) 0:3

Голы: Самодин 16, Корниленко 41, 55

Металлист (Харьков) - Таврия (Симферополь) 1:0

Гол: Антонов 39

Металлург (Донецк) - Ворскла (Полтава) 0:0

Ильичевец (Мариуполь) – Арсенал (Киев)  4:1

Голы: Красноперов 13, Шкред 20, 22, Бабич 34 – Селезнев 86

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