Украинский боксер побил аргентинского Рокки (фоторепортаж)

Украинский боксер Юрий Нужненко защитил свой титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA в поединке с Хуаном Карлосом Вильярреалом.

9 июня в столичном Дворце Спорта состоялся вечер бокса под названием - «The King of the ring», организованный промоутерской компанией "National Box Promotion".

Главным событием вечера стала третья защита Юрием Нужненко титула интерконтинентального чемпиона по версии WBA во втором полусреднем весе.

Соперник нашего боксера – опытный аргентинец приехал в Киев без особенных шансов на успех. В то же время со своей задачей Вильярреал справился – проиграл достойно, продержавшись все 12 раундов и сделав максимально скучным для зрителей и сложным для Нужненко этот поединок.

37-летний Хуан Карлос Вильярреал по прозвищу Рокки вернулся в профессиональный бокс только в прошлом году, до этого же 8 лет не выходил в ринг. Тем не менее, в Киеве аргентинец показал все, если не лучшие, то достойные уважения качества, присущие латиноамериканской школе – вязкость, цепкость, способность держать удар. В атаке Вильярреал шансов не имел и практически не искал, зато защищался столь усердно, сколько мог.

Поклонник U2 (под одну из песен этой группы аргентинец выходил – удивляться не приходилось, учитывая, что название ирландского коллектива вытатуировано у него на туловище) с первого раунда сосредоточился на обороне, не гнушаясь постоянного клинчевания. Поначалу аргентинец нервничал и стойка его напоминала манеру передвигаться знаменитого горбуна из собора Нотр-Дам, впрочем, по скрюченному в три погибели Вильярреалу было не так легко попасть.

По ходу боя Хуан Карлос разогнулся, но в остальном ничего не изменилось почти что до самого конца.

Слишком зрелищным бой было назвать трудно. Преимущество Юрия, количество ударов, все это нарастало, а на Вильярреале все это практически не сказывалось. Он продолжал гнуть свою линию, надеясь, разве что на чудо в последних раундах.

Небольшое оживление случилось в четвертом раунде, когда Нужненко по совету своего угла стал применять джеб. Это вынудило аргентинца внести изменения в его тактику (до этого он старался повисать на Юрии после каждого удара), а пока коррективы вносились, Вильярреал пропустил немало серьезных ударов. Но в следующих раундах все опять пошло по-прежнему.

В последних чемпионских раундах Вильярреал начал погоню за своим счастливым шансом и на несколько мгновений показалось даже, что инициатива оказалась у него. Возможно, Нужненко специально чуть отступил, чтобы поймать соперника на контратаке. Однако вскоре и Вильярреал отчаялся в своих планах, и Нужненко наскучило быть вторым номером.

Наверное, самым интересным стал последний раунд, в течение которого и Вильярреал произвел свои последние попытки что-то такое сделать с Нужненко, и Юрий изрядно потряс аргентинца.

Победа Юрия Нужненко была убедительной, что засвидетельствовали и все три судьи. Третья защита WBA Inter-Continental произведена и нам остается поздравить с этим нашего боксера.

По материалам Спорт.com.ua. Фото Сергея Светлицкого/УНИАН