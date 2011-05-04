Киевское «Динамо» поднялось на 12-е место в рейтинге IFFHS

Киевское "Динамо" продолжает прогрессировать в рейтинге лучших футбольных клубов планеты по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Киевляне поднялись на четыре позиции и сейчас идут на 12-ом месте.

В свою очередь «Шахтер» опустился на шесть позиций и находится на 26-й строке.

"Металлист" и "Карпаты" немного улучшили свои позиции и как и раньше входят в первую сотню, а вот "Днепр" опустился на две строки.

Рейтинг лучших клубов мира

1 (2). "Барселона" (Испания) - 300,0

2 (3). "Реал" (Мадрид, Испания) - 298,0

3 (4). "Порту" (Португалия) - 278,0

4 (6). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 269,0

5 (1). "Интер" (Милан, Италия) - 250,0

6 (5). "Интернасьонал" (Порту-Аллегри, Бразилия) - 238,0

7 (10). "Вильяреал" (Испания) - 237,0

8 (12). "Манчестер Сити" (Англия) - 228,0

9 (8). "Зенит" (Россия) - 217,5

10 (14). ПСЖ (Париж, Франция) - 216,0

11 (7). "Бавария" (Мюнхен, Германия) - 212,0

12 (16). "Динамо" (Киев, Украина) - 211,5

13 (23). "ЛДУ Кито" (Эквадор) - 211,0

14 (13). "Челси" (Лондон, Англия) - 209,0

15 (29). "Шальке" (Гельзенкирхен, Германия) - 208,0

16 (17). "Крузейро" (Белу-Оризонти, Бразилия) - 203,0

17 (15). "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - 202,5

18 (54). "Сантос" (Рио-де-Жанейро, Бразилия) - 200,0

19 (18). ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - 196,5

20 (21). "Байер" (Леверкузен, Германия) - 196,0

...24 (18.) "Шахтер" (Донецк, Украина) - 190,5

...83 (89). "Металлист" (Харьков, Украина) - 123,0

...88 (92.) "Карпаты" (Львов, Украина) - 122,0

...179 (177). "Днепр" (Днепропетровск, Украина) - 90,0

...316 (319). "Арсенал" (Киев, Украина) - 67,0

ТСН