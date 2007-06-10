Суркис: на матче с Карпатами милиции и Беркута не будет

Президент киевского "Динамо" сообщил журналистам, что спецподразделение "Беркут" и милиция не будут присутствовать на матче 29 тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" - "Карпаты". Безопасность будут обеспечивать стюарты, сообщает Сегодня со ссылкой на фан-клуб ФК "Динамо".

"Наученные горьким опытом конфликта между милицией и нашими болельщиками 27 мая на НСК «Олимпийский», уверен, что календарный матч чемпионата на нашем стадионе пройдет без эксцессов", - заявил Игорь Суркис - "Хотя бы потому, что мы получили добро и договорились о том, что спецподразделение «Беркут» и милиция не будут присутствовать на матче. Однозначно, это наше требование. Они будут находиться за чашей стадиона. Организацией системы безопасности и правопорядка в матче против львовских «Карпат» мы обойдемся собственными силами. Будут привлечены наши стюарты. Даже не сомневаюсь, что мы покажем, как можно проводить матчи по-западному, то есть интеллигентно. Поскольку у нас интеллигентные болельщики, которые умеют болеть, и заслуживают именно такого обращения", - сказал президент киевского "Динамо".

Напомним, что матч "Динамо" - "Карпаты" состоится сегодня в 18:00.