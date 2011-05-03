Марадона сыграет против команды Кадырова

Сборная звезд мирового футбола приедет в Грозный на открытие стадиона имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Торжественная церемония запланирована на 11 мая. В сборную команду звезд мира войдут как ветераны, так и ныне действующие знаменитые футболисты, сообщает официальный сайт главы и правительства Чеченской Республики. В число игроков войдут Диего Марадона, Ален Богоссян, Франко Барези, Алессандро Костакурта, Луиш Фигу, Мануэль Аморос, Роберто Айяла, Робби Фаулер, Энцо Франческоли, Стив Макманаман, Жан-Пьер Папен, Кристиан Вьери, Иван Саморано, Фабьен Бартез и другие.

Для участия в товарищеском матче против звезд мирового футбола в Грозный приглашены известные футболисты России. На поле их выведет глава Чечни Рамзан Кадыров. Программа открытия стадиона включает в себя массу сюрпризов. Один из них – лазерное шоу. В торжествах примут участие руководители российского футбола, президенты клубов премьер-лиги, звезды мирового футбола, деятели спорта.

Спорт-Экспресс