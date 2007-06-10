Ничьи в чемпионате Испании: интрига сохраняется

В субботу в чемпионате Испании стартовал предпоследний (37-й тур). «Барселона» и «Реал» завершили свои поединки с одинаковым счетом (2:2) с одной лишь разницей - каталонцы упустили победу на последней минуте дерби с «Эспаньолом», а «королевский клуб» сумел спастись на последних минутах поединка в Сарагосе. Еще один претендент на золото чемпионата – «Севилья» - также свой матч завершила вничью. Таким образом, перед последним туром расклад в турнирной таблице остался прежним – «Реал» и «Барселона» имеют в своем активе одинаковое количество набранных очков (но подопечные Фабио Капелло занимают более высокое место по личным встречам), Севилья же отстает от них на два очка.

Матч в Сарагосе начался с яростных атак хозяев поля - на 5-й минуте из убойного положения чуть выше ворот пробил Эвертон, а вскоре опасный удар Андреаса Д`Алессандро парировал Икер Касильяс. «Реалу» удалось расправить крылья только к 12-й минуте игры - Робиньо едва не переиграл своего бывшего партнера ныне защищающего ворота «Сарагосы» Сезара Санчеса (голкипер ранее выступал в «королевском клубе»). Три минуты спустя все тот же Робиньо чуть неточно пробил после подачи Дэвида Бекхэма, которого несмотря на травму Капелло выпустил с первых минут игры.

Хозяева поля не собирались уступать сопернику в остроте атак и сперва несколько неплохих моментов не сумел реализовать Эвертон, а на 31-й минуте Иван Эльгера подарил Сарагосе пенальти, свалив в штрафной площади Пабло Аймара. К мячу подошел Диего Милито и легко реализовал свой шанс. Концовка осталась за Реалом, однако, ни Серхио Рамос, ни Руд ван Нистелрой не смогли распечатать ворота Сезара.

«Сливочные» продолжили атаковать и во втором тайме - сперва Роберто Карлос со штрафного пробил в считанных сантиметрах от штанги, а на 57-й минуте Серхио Рамос и ван Нистелрой разыграли нехитрую комбинацию, в результате которой голландцу удалось сравнять счет. После этого пришел черед «Сарагосе» оживить игру - постепенно перехватывая инициативу хозяева сумели забить второй гол. Дубль в матче сумел оформить Диего Милито, забив свой 21-й гол в сезоне.

Все оставшееся время, на поле была лишь одна команда - мадридский «Реал». «Галактикос» всеми силами пытались сравнять счет и после серии неудач добились своего - ван Нистелрой успешно сыграл на добивании после того как Сезар парировал мощный выстрел Игуаина. Для голландского суперфорварда этот гол стал 25-м в сезоне.

Каталонское дерби, проходившее на стадионе «Барсы» «Ноу Камп» также завершилось вничью. «Эспаньол» удачнее начал матч и - на первых же минутах едва не забил Луис Гарсия, но затем хозяева поля, вынужденные доигрывать сезон без своего лидера бразильца Роналдиньо, принялись в массовом порядке осаждать ворота Карлоса Камени - издали неточен был Дзамбротта, смазал довольно простой удар с 12-ти метров и Гудйонсен. гости не отсиживались в обороне и опасно отвечали сопернику - как всегда великолепно на острие смотрелся Рауль Тамудо. Он то и стал «виновником» первого гола - Иван де ла Пенья выложил капитану великолепный пас и Тамудо забил свой 11-й мяч в рамках чемпионатов Испании.

Пропущенный мяч совершенно не обеспокоил «Барсу» - каталонцы продолжали атаковать, но уж слишком однообразно. Несмотря на это, еще до перерыва счет вновь стал равным - Лионель Месси повторил подвиг своего прославленного соотечественника Диего Марадоны, переправив мяч в ворота рукой. Арбитр матча, несмотря на протесты игроков «Эспаньола» взятие ворот отменять не стал.

Во втором тайме Барса немного оживилась и забила второй гол - Месси сумел оформить дубль. В дальнейшем действующие чемпионы начали «сушить» игру, но сумели создать еще несколько моментов, лучший из которых на 86-й минуте успустил Самуэль Это`О. За расточительность «сине-гранатовые» вот уже который раз в сезоне были наказаны - за минуту до конца матча Тамудо сделал дубль, попутно установив новый рекорд «Эспаньола» (со 112-тью голами в испанской Примере он стал лучшим бомбардиром за всю историю клуба).

В заключительном туре «Барселона» играет в гостях с уже вылетевшим в первый дивизион «Химнастиком», а «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» встретится с «Майоркой». Стоит напомнить, что если команды и в последнем туре наберут одинаковое количество очков, то в Испании будет новый чемпион - мадридский «Реал».

37-й тур завершится в воскресенье матчами «Хетафе» - «Химнастик» и «Депортиво» - «Рекреативо».

Чемпионат Испании. Примера

37-й тур

Барселона - Эспаньол - 2:2 (1:1).

Голы: Месси, 43, 57 - Тамудо, 30, 90

Сарагоса - Реал Мадрид - 2:2 (1:0).

Голы: Д.Милито, 32, с пенальти, 57 - Ван Нистелрой, 57, 89

Майорка - Севилья - 0:0.

Леванте - Валенсия - 4:2 (2:1).

Голы: Рига, 3, 50. Сальва, 11. Куртуа, 50 - Хоакин, 16. Бараха, 88

Атлетико - Сельта - 2:3 (1:1).

Голы: Родригес, 28, 70 - Байано, 31, с пенальти. Яго, 48. Байано, 68

Вильярреал - Атлетик - 3:1 (2:1).

Голы: Форлан, 36, с пенальти, 38. Устариц, 51, в свои ворота - Ираола, 2

Бетис - Осасуна - 0:5 (0:1).

Голы: М.Флано, 32. Вебо, 62. Вальдо, 72. Сола, 76, 88

Реал Сосьедад - Расинг - 0:0.

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