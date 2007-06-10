Ничьи в чемпионате Испании: интрига сохраняется
Остался один тур
|Тренер "Барселоны" Франк Райкаард инструктирует Деку. Фото АР/ Yahoo!
Матч в Сарагосе начался с яростных атак хозяев поля - на 5-й минуте из убойного положения чуть выше ворот пробил Эвертон, а вскоре опасный удар Андреаса Д`Алессандро парировал Икер Касильяс. «Реалу» удалось расправить крылья только к 12-й минуте игры - Робиньо едва не переиграл своего бывшего партнера ныне защищающего ворота «Сарагосы» Сезара Санчеса (голкипер ранее выступал в «королевском клубе»). Три минуты спустя все тот же Робиньо чуть неточно пробил после подачи Дэвида Бекхэма, которого несмотря на травму Капелло выпустил с первых минут игры.
|Бекхэму досталось... Фото АР/ Yahoo!
«Сливочные» продолжили атаковать и во втором тайме - сперва Роберто Карлос со штрафного пробил в считанных сантиметрах от штанги, а на 57-й минуте Серхио Рамос и ван Нистелрой разыграли нехитрую комбинацию, в результате которой голландцу удалось сравнять счет. После этого пришел черед «Сарагосе» оживить игру - постепенно перехватывая инициативу хозяева сумели забить второй гол. Дубль в матче сумел оформить Диего Милито, забив свой 21-й гол в сезоне.
Все оставшееся время, на поле была лишь одна команда - мадридский «Реал». «Галактикос» всеми силами пытались сравнять счет и после серии неудач добились своего - ван Нистелрой успешно сыграл на добивании после того как Сезар парировал мощный выстрел Игуаина. Для голландского суперфорварда этот гол стал 25-м в сезоне.
Каталонское дерби, проходившее на стадионе «Барсы» «Ноу Камп» также завершилось вничью. «Эспаньол» удачнее начал матч и - на первых же минутах едва не забил Луис Гарсия, но затем хозяева поля, вынужденные доигрывать сезон без своего лидера бразильца Роналдиньо, принялись в массовом порядке осаждать ворота Карлоса Камени - издали неточен был Дзамбротта, смазал довольно простой удар с 12-ти метров и Гудйонсен. гости не отсиживались в обороне и опасно отвечали сопернику - как всегда великолепно на острие смотрелся Рауль Тамудо. Он то и стал «виновником» первого гола - Иван де ла Пенья выложил капитану великолепный пас и Тамудо забил свой 11-й мяч в рамках чемпионатов Испании.
Пропущенный мяч совершенно не обеспокоил «Барсу» - каталонцы продолжали атаковать, но уж слишком однообразно. Несмотря на это, еще до перерыва счет вновь стал равным - Лионель Месси повторил подвиг своего прославленного соотечественника Диего Марадоны, переправив мяч в ворота рукой. Арбитр матча, несмотря на протесты игроков «Эспаньола» взятие ворот отменять не стал.
Во втором тайме Барса немного оживилась и забила второй гол - Месси сумел оформить дубль. В дальнейшем действующие чемпионы начали «сушить» игру, но сумели создать еще несколько моментов, лучший из которых на 86-й минуте успустил Самуэль Это`О. За расточительность «сине-гранатовые» вот уже который раз в сезоне были наказаны - за минуту до конца матча Тамудо сделал дубль, попутно установив новый рекорд «Эспаньола» (со 112-тью голами в испанской Примере он стал лучшим бомбардиром за всю историю клуба).
В заключительном туре «Барселона» играет в гостях с уже вылетевшим в первый дивизион «Химнастиком», а «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» встретится с «Майоркой». Стоит напомнить, что если команды и в последнем туре наберут одинаковое количество очков, то в Испании будет новый чемпион - мадридский «Реал».
37-й тур завершится в воскресенье матчами «Хетафе» - «Химнастик» и «Депортиво» - «Рекреативо».
Чемпионат Испании. Примера
37-й тур
Барселона - Эспаньол - 2:2 (1:1).
Голы: Месси, 43, 57 - Тамудо, 30, 90
Сарагоса - Реал Мадрид - 2:2 (1:0).
Голы: Д.Милито, 32, с пенальти, 57 - Ван Нистелрой, 57, 89
Майорка - Севилья - 0:0.
Леванте - Валенсия - 4:2 (2:1).
Голы: Рига, 3, 50. Сальва, 11. Куртуа, 50 - Хоакин, 16. Бараха, 88
Атлетико - Сельта - 2:3 (1:1).
Голы: Родригес, 28, 70 - Байано, 31, с пенальти. Яго, 48. Байано, 68
Вильярреал - Атлетик - 3:1 (2:1).
Голы: Форлан, 36, с пенальти, 38. Устариц, 51, в свои ворота - Ираола, 2
Бетис - Осасуна - 0:5 (0:1).
Голы: М.Флано, 32. Вебо, 62. Вальдо, 72. Сола, 76, 88
Реал Сосьедад - Расинг - 0:0.