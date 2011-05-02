Автобусы болельщиков "Шахтера" забросали камнями

Неизвестные забросали камнями автобусы с болельщиками донецкого футбольного клуба "Шахтер" после матча чемпионата Украины с "Динамо" в Киеве, сообщает пресс-служба "Шахтера".

Инцидент произошел при выезде из Киева в районе Борисполя.

"Один булыжник разбил стекло в «Икарусе» с фанатами «оранжево-черных», работающими на Енакиевском металлургическом заводе. Серьезно пострадал один человек. У мужчины разбита голова, сотрясение мозга. В настоящее время на месте происшествия работают медики и правоохранители", - говорится в сообщении.

В сентябре 2010 года после игры "Металлист" - "Шахтер" автобусы "горняков" были атакованы разъяренными харьковскими фанатами, напоминает пресс-служба.