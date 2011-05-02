Результаты 27-го тура Чемпионата Украины по футболу

Динамо обыграло Шахтер дома

Сегодняшними матчами завершился 27-й тур Чемпионата Украины по футболу Кривбасс - Севастополь 3:1 (Валеев 17, Матич 18, Бартулович 58 - Левандовски 94) Ворскла - Заря 1:0 (Сачко 85) Динамо - Шахтер 3:0 (Гусев 23 пен., 90, Шевченко 63) Напомним, что ранее сыграли Металлург Д - Арсенал 1:5 (Аделейе 89 - Максим Шацких 13 пен., Мазилу 20, Богданов 34, Аржанов 63, Самодин 83) Металлист - Карпаты 1:1 (Девич 71 - Батиста 16) Оболонь - Ильичевец 2:0 (Пластун 74, Мандзюк 80) Днепр - Металлург З 3:0 (Гладкий 38, 90+3, Русол 58) Таврия - Волынь 0:0 *** Игры 28-го тура состоятся 6 мая Металлург З (18) - Кривбасс (26) Волынь (34) - Металлист (51) 7 мая Заря (27) - Днепр (50) Карпаты (47) - Динамо (59) Арсенал (34) - Ворскла (34) Шахтер (67) - Металлург Д (32) 8 мая Севастополь (24) - Оболонь (34) Ильичевец (23) - Таврия (33) *** Игры 29-го тура пройдут 14 мая Динамо - Волынь Таврия - Оболонь Металлург З - Севастополь Металлург Д - Карпаты Металлист - Ильичевец Днепр - Арсенал Кривбасс - Заря Ворскла - Шахтер Д *** В завершающем туре первенства 2010/2011 встретятся 21 мая Оболонь - Металлист Ильичевец - Динамо Волынь - Металлург Д Карпаты - Ворскла Севастополь - Таврия Заря - Металлург З Шахтер - Днепр Арсенал - Кривбасс

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