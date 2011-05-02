Результаты 27-го тура Чемпионата Украины по футболу

09:30, 02 мая 2011
Спорт
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Динамо обыграло Шахтер дома

Сегодняшними матчами завершился 27-й тур Чемпионата Украины по футболу

Кривбасс - Севастополь 3:1 (Валеев 17, Матич 18, Бартулович 58 - Левандовски 94)

Ворскла - Заря 1:0 (Сачко 85)

Динамо - Шахтер 3:0 (Гусев 23 пен., 90, Шевченко 63)

Напомним, что ранее сыграли

Металлург Д - Арсенал 1:5 (Аделейе 89 - Максим Шацких 13 пен., Мазилу 20, Богданов 34, Аржанов 63, Самодин 83)

Металлист - Карпаты 1:1 (Девич 71 - Батиста 16)

Оболонь - Ильичевец 2:0 (Пластун 74, Мандзюк 80)

Днепр - Металлург З 3:0 (Гладкий 38, 90+3, Русол 58)

Таврия - Волынь 0:0

***

Игры 28-го тура состоятся

6 мая

Металлург З (18) - Кривбасс (26)

Волынь (34) - Металлист (51)

7 мая

Заря (27) - Днепр (50)

Карпаты (47) - Динамо (59)

Арсенал (34) - Ворскла (34)

Шахтер (67) - Металлург Д (32)

8 мая

Севастополь (24) - Оболонь (34)

Ильичевец (23) - Таврия (33)

***

Игры 29-го тура пройдут

14 мая

Динамо - Волынь

Таврия - Оболонь

Металлург З - Севастополь

Металлург Д - Карпаты

Металлист - Ильичевец

Днепр - Арсенал

Кривбасс - Заря

Ворскла - Шахтер Д

***

В завершающем туре первенства 2010/2011 встретятся

21 мая

Оболонь - Металлист

Ильичевец - Динамо

Волынь - Металлург Д

Карпаты - Ворскла

Севастополь - Таврия

Заря - Металлург З

Шахтер - Днепр 

Арсенал - Кривбасс

 

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