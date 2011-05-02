Результаты 27-го тура Чемпионата Украины по футболу
Динамо обыграло Шахтер дома
Сегодняшними матчами завершился 27-й тур Чемпионата Украины по футболу
Кривбасс - Севастополь 3:1 (Валеев 17, Матич 18, Бартулович 58 - Левандовски 94)
Ворскла - Заря 1:0 (Сачко 85)
Динамо - Шахтер 3:0 (Гусев 23 пен., 90, Шевченко 63)
Напомним, что ранее сыгралиМеталлург Д - Арсенал 1:5 (Аделейе 89 - Максим Шацких 13 пен., Мазилу 20, Богданов 34, Аржанов 63, Самодин 83)
Металлист - Карпаты 1:1 (Девич 71 - Батиста 16)
Оболонь - Ильичевец 2:0 (Пластун 74, Мандзюк 80)
Днепр - Металлург З 3:0 (Гладкий 38, 90+3, Русол 58)
Таврия - Волынь 0:0
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Игры 28-го тура состоятся
6 маяМеталлург З (18) - Кривбасс (26)
Волынь (34) - Металлист (51)
7 мая
Заря (27) - Днепр (50)
Карпаты (47) - Динамо (59)
Арсенал (34) - Ворскла (34)
Шахтер (67) - Металлург Д (32)
8 маяСевастополь (24) - Оболонь (34)
Ильичевец (23) - Таврия (33)
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Игры 29-го тура пройдут
14 мая
Динамо - Волынь
Таврия - Оболонь
Металлург З - Севастополь
Металлург Д - Карпаты
Металлист - Ильичевец
Днепр - Арсенал
Кривбасс - Заря
Ворскла - Шахтер Д
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В завершающем туре первенства 2010/2011 встретятся
21 маяОболонь - Металлист
Ильичевец - Динамо
Волынь - Металлург Д
Карпаты - Ворскла
Севастополь - Таврия
Заря - Металлург З
Шахтер - Днепр
Арсенал - Кривбасс