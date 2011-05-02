Результаты 35-го тура английской Премьер-лиги

09:28, 02 мая 2011
Спорт
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В следующей туре матч МЮ - Челси

Завершился 35-й тур английской Премьер-лиги

Арсенал - МЮ 1:0 (Рамзи 56)

Ливерпуль - Ньюкасл 3:0 (Родригес 9, Кёйт 59 пен., Суарес 64)

Бирмингем - Вулверхэмптон 1:1 (Ларссон 27 - Флетчер 7 пен.)

Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 (Йонг 11, Якобсен 14 - Ба 32)

Напомним, что вчера сыграли

Уиган - Эвертон 1:1 (Нзогбиа 20 - Бейнс 77 пен.)

Сандерленд - Фулхэм 0:3 (Какута 32, Дейвис 60, 73)

Блэкпул - Сток Сити 0:0

Вест Бромвич - Астон Вилла 2:1 (Одемвинги 59, Мулумбу 83 - Мейте 3 авт.)

Блэкберн - Болтон 1:0 (Ольссон 20)

Челси - Тоттенхэм 2:1 (Лемпард 44, Калу 89 - Сандро 19)

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Игры 36-го тура состоятся

7 мая

Болтон (46) - Сандерленд (41)

Эвертон (48) - Манчестер Сити (62)

Вест Хэм (32) - Блэкберн (38)

Астон Вилла (41) - Уиган (35)

Ньюкасл (41) - Бирмингем (39)

Тоттенхэм (55) - Блэкпул (35)

8 мая

Вулверхэмптон (34) - Вест Бромвич (43)

Сток Сити (43) - Арсенал (67)

МЮ (73) - Челси (70)

9 мая

Фулхэм (45) - Ливерпуль (55)

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