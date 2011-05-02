Результаты 35-го тура английской Премьер-лиги
В следующей туре матч МЮ - Челси
Завершился 35-й тур английской Премьер-лиги
Арсенал - МЮ 1:0 (Рамзи 56)
Ливерпуль - Ньюкасл 3:0 (Родригес 9, Кёйт 59 пен., Суарес 64)
Бирмингем - Вулверхэмптон 1:1 (Ларссон 27 - Флетчер 7 пен.)
Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 (Йонг 11, Якобсен 14 - Ба 32)
Напомним, что вчера сыграли
Уиган - Эвертон 1:1 (Нзогбиа 20 - Бейнс 77 пен.)
Сандерленд - Фулхэм 0:3 (Какута 32, Дейвис 60, 73)
Блэкпул - Сток Сити 0:0
Вест Бромвич - Астон Вилла 2:1 (Одемвинги 59, Мулумбу 83 - Мейте 3 авт.)
Блэкберн - Болтон 1:0 (Ольссон 20)
Челси - Тоттенхэм 2:1 (Лемпард 44, Калу 89 - Сандро 19)
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Игры 36-го тура состоятся
7 мая
Болтон (46) - Сандерленд (41)
Эвертон (48) - Манчестер Сити (62)
Вест Хэм (32) - Блэкберн (38)
Астон Вилла (41) - Уиган (35)
Ньюкасл (41) - Бирмингем (39)
Тоттенхэм (55) - Блэкпул (35)
8 маяВулверхэмптон (34) - Вест Бромвич (43)
Сток Сити (43) - Арсенал (67)
МЮ (73) - Челси (70)
9 мая
Фулхэм (45) - Ливерпуль (55)