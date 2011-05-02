Результаты 35-го тура английской Премьер-лиги

В следующей туре матч МЮ - Челси

Завершился 35-й тур английской Премьер-лиги Арсенал - МЮ 1:0 (Рамзи 56) Ливерпуль - Ньюкасл 3:0 (Родригес 9, Кёйт 59 пен., Суарес 64) Бирмингем - Вулверхэмптон 1:1 (Ларссон 27 - Флетчер 7 пен.) Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 (Йонг 11, Якобсен 14 - Ба 32) Напомним, что вчера сыграли Уиган - Эвертон 1:1 (Нзогбиа 20 - Бейнс 77 пен.) Сандерленд - Фулхэм 0:3 (Какута 32, Дейвис 60, 73) Блэкпул - Сток Сити 0:0 Вест Бромвич - Астон Вилла 2:1 (Одемвинги 59, Мулумбу 83 - Мейте 3 авт.) Блэкберн - Болтон 1:0 (Ольссон 20) Челси - Тоттенхэм 2:1 (Лемпард 44, Калу 89 - Сандро 19) *** Игры 36-го тура состоятся 7 мая Болтон (46) - Сандерленд (41) Эвертон (48) - Манчестер Сити (62) Вест Хэм (32) - Блэкберн (38) Астон Вилла (41) - Уиган (35) Ньюкасл (41) - Бирмингем (39) Тоттенхэм (55) - Блэкпул (35) 8 мая Вулверхэмптон (34) - Вест Бромвич (43) Сток Сити (43) - Арсенал (67) МЮ (73) - Челси (70) 9 мая Фулхэм (45) - Ливерпуль (55)

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