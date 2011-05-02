В "спидвейной столице" Украины пройдет четвертьфинал чемпионата мира

2 мая в г.Ровно состоится четвертьфинал чемпионата мира по спидвею (гонки на мотоциклах по гаревой дорожке мототрека) среди юниоров, в котором за две путевки в полуфинал будут бороться сборные команды Украины, Финляндии, Словении и Соединенных Штатов Америки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции президент ровенского спидвейного клуба «Каскад» Сергей ДЕМЬЯНКОВ.

В частности, отмечалось, что в последний раз в городе Ровно, который считается спидвейной «столицей» Украины, гонки такого ранга проходили 20 лет назад.

Все четыре команды, которые будет соревноваться за выход в полуфинал в Ровно, уже подтвердили свое участие в гонке и объявили предварительные составы. Честь украинского флага будут отстаивать червоноградцы Александр ЛАКТАЕВ, Андрей КОБРИН, Владимир ТЕЙГЕЛ, львовянин Кирилл ЦУКАНОВ и ровенчанин Станислав ОГОРОДНИК.

В истории украинской юношеской сборной - это первые соревнования мирового уровня. В спидвейном клубе "Каскад", который занимается организацией соревнований, уверены, что команда не подведет.

Помочь украинцам завоевать одну из двух путевок в полуфинал должен и домашний трек, который недавно получил лицензию для проведения гонок уровня чемпионата мира.

Четвертьфинальная гонка юниорского чемпионата мира будет состоять из двадцати пяти заездов.