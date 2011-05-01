Динамо выиграло у Шахтера с крупным счетом

Завершился центральный матч 27-го тура Чемпионата Украины по футболу, - да, наверное и всего первенства - между Динамо и Шахтером в Киеве.

Динамо - Шахтер 3:0 (Гусев 23 пен., 90, Шевченко 63).

Напомним, что матч этих команд в первом круге - в Донецке, 3 октября, в 12-м туре - завершился победой хозяев поля 2:0 (Адриано 64, Тейшейра 90+2).

У Шахтера остается по-прежнему 67 очков, у Динамо теперь - 59.