Сумские власти обещают финал Кубка Украины по футболу высоком уровне

Председатель Сумской облгосадминистрации Юрий ЧМЫРЬ уверен, что финал Кубка Украины по футболу, проведение которого запланировано на 25 мая на стадионе «Юбилейный» в Сумах, состоится на высоком уровне.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Сумской ОГА, состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке к проведению финала Кубка Украины: заместители председателя ОГА и областного совета, городской председатель Сум, руководители соответствующих структурных подразделений ОГА и представители федерации футбола Сумской области обсудили план мер по проведению финального матча на стадионе «Юбилейный».

«Наша задача - подготовить и провести на высоком уровне финальную часть Кубка Украины по футболу. Должны доказать, что Сумская область – футбольный регион, который может претендовать на проведение спортивных соревнований всеукраинского и европейского уровня», – отметил первый заместитель председателя ОГА Виктор ЧЕРНЯВСКИЙ.

В свою очередь заместитель председателя ОГА Сергей ГРИЦАЙ отметил, что «область готова встретить футболистов и многочисленных болельщиков, предложить им содержательный отдых и досуг».

«Для этого у нас есть прекрасный стадион, необходимая инфраструктура и культурный потенциал», – заверил С.ГРИЦАЙ.

Председатель Сумской ОГА заявил, что работы очень много, но самое главное, что работа эта будет приятна для Сумской области, и «все силы будут брошены» на то, чтобы обеспечить не только надлежащее состояние стадиона «Юбилейный», но и привести в порядок инфраструктуру. Это аэропорт, который должен будет принять не менее десяти бортов самолетов, гостиницы, пункты общественного питания.

«Я благодарен за принятие решения отдать проведение финального поединка именно Сумам. Это проявление огромного доверия, и мы его обязательно оправдаем: финал пройдет на высоком уровне», - заявил Ю.ЧМЫРЬ.