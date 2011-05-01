Луческу уверяет: Шахтер в игре против Динамо будет думать не о премиальных

Тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу уверяет, что в противостоянии с «Динамо» его команда не будет думать ни о чемпионском титуле, ни о премиальных, - лишь об игре.

«У нас с «Динамо» всегда специфические игры. Здесь даже не идет речь о том, кто где расположен в таблице. Как всегда, ожидаем сложной игры в Киеве. Сыграем там в зависимости от состояния, в котором мы находимся. На одной из пресс-конференций я уже сказал, что все матчи до конца чемпионата постараемся провести на максимуме», - цитирует тренера пресс-служба «горняков».

На вопрос о материальном поощрении Луческу отметил: «Премиальные - за победу в чемпионате. А в таких играх, особенно против «Динамо», никто даже не должен думать о премиальных»

«Мы играем, это очередной тур чемпионата, мы хотим добиться позитивного результата. В таком матче, напротив, нужна светлая голова. И у нас, и у «Динамо» хороший имидж в этом году на международной арене. Мы хорошо сыграли в Лиге чемпионов, киевляне достойно выступили в Лгзе Европы. Имидж украинского футбола достаточно высок, а эта игра должна просто подтвердить его», - сказал Луческу.

Напомним, что центральный матч 27-го тура Чемпионата Украины по футболу «Динамо» - «Шахтер» состоится сегодня в Киеве. Начало – в 17.30. Трансляция – телеканал «1+1».