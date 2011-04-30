Сегодня в Киеве первый Всеукраинский фитнесс-форум

30 апреля в Киеве в Выставочном центре парка им. Пушкина состоится первый Всеукраинский фитнесс-форум.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН вице-президент Киевского союза фитнесса, организатор Всеукраинского фитнесс-форума и Fitness sunday Владислав ВАВИЛОВ.

По его словам, форум состоится при поддержке Федерации бодибилдинга и фитнесса Украины и Министерства Украины по делам молодежи и спорта. Цель форума - популяризация фитнесса в Украине.

В.ВАВИЛОВ отметил, что форум будет проведен для инструкторов тренажерных залов, инструкторов групповых программ, администраторов фитнесс- и weiiness-центров, менеджеров по продаже фитнесс-услуг, управляющих, генеральных директоров и владельцев фитнесс-бизнеса.

«На форуме можно будет узнать, что происходит в фитнесс-индустрии не только Киева, но и всей Украины», - сказал В.ВАВИЛОВ.

Он отметил, что на этом мероприятии будет происходить общение не только со специалистами по Украине, но и из России и Европы.

В.ВАВИЛОВ сообщил, что билет для участия в форуме будет стоить 220 грн. По его словам, определенную сумму средств от продажи билетов планируется перечислить в один из спортивных интернатов Киева.

В.ВАВИЛОВ также отметил, что к этому проекту проявили интерес некоторые политические партии. «Если раньше это были концерты, то сейчас несколько политических сил стали направленно обращаться и рассматривать данный проект как площадку для своей агитации. Это не политический проект. Я хочу верить, что существующие политические силы не будут использовать эту нишу для агитации своих избирателей», - сказал В.ВАВИЛОВ.

Он сообщил, что на сегодняшний день в Киеве работает около 150 фитнесс-клубов.

Руководитель клуба «Конюшок спорт» Сергей КОНЮШОК в свою очередь отметил, что необходимо чаще проводить подобные мероприятия. «Уже существует практика проведения каких-то совещаний и комплексных мероприятий для руководителей фитнесс-индустрии, но это большей частью носит номинальный характер», - сказал он.