Начался 27-й тур Чемпионата Украины по футболу
19:45, 29 апреля 2011Спорт
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Волынь и Таврия ушли без голов
Завершился первый матч 27-го тура Чемпионата Украины по футболу
Таврия - Волынь 0:0
Нулевая ничья команд, стоящих в турнирной таблице рядом, - соответственно 7-е (33 очка) и 6-е (34)места, - не изменила их турнирного положения. И победа не изменила бы: от Карпат на 5-м месте их отделяют 12 баллов. Но теперь сзади дышат сразу четыре команды с 32-мя (Металлург Д) и 31-м баллом (Ворскла, Арсенал, Оболонь), матчи которых состоятся завтра...
Металлург Д (32) - Арсенал (31)
Металлист (50) - Карпаты (46)
Оболонь (31) - Ильичевец (23)
Днепр (47) - Металлург З (18)
... или 1 мая
Кривбасс (23) - Севастополь (24)
Ворскла (31) - Заря (27)
Динамо (56) - Шахтер (67)
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