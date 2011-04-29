Начался 27-й тур Чемпионата Украины по футболу

Завершился первый матч 27-го тура Чемпионата Украины по футболу

Таврия - Волынь 0:0

Нулевая ничья команд, стоящих в турнирной таблице рядом, - соответственно 7-е (33 очка) и 6-е (34)места, - не изменила их турнирного положения. И победа не изменила бы: от Карпат на 5-м месте их отделяют 12 баллов. Но теперь сзади дышат сразу четыре команды с 32-мя (Металлург Д) и 31-м баллом (Ворскла, Арсенал, Оболонь), матчи которых состоятся завтра...

Металлург Д (32) - Арсенал (31)

Металлист (50) - Карпаты (46)

Оболонь (31) - Ильичевец (23)

Днепр (47) - Металлург З (18)

... или 1 мая

Кривбасс (23) - Севастополь (24)

Ворскла (31) - Заря (27)

Динамо (56) - Шахтер (67)